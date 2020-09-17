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"جوجل" ترفع عدد المشاركين في خدمة "الاجتماعات" الخاصة بها

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"جوجل" ترفع عدد المشاركين في خدمة "الاجتماعات" الخاصة بها "جوجل" ترفع عدد المشاركين في خدمة "الاجتماعات" الخاصة بها

رفعت شركة "جوجل" عدد المشاركين في خدمة الاجتماعات الخاصة بها، المعروفة باسم "جوجل ميتس".

وأوضح التقرير المنشور في موقع "تايمز نيوز ناو" أنه تم رفع عدد المشاركين في "جوجل ميتس" لتصل إلى 49 مشاركًا دفعة واحدة.

كما يظهر في تحديث خدمة اجتماعات "جوجل" ميزة "تعتيم الخلفية" لإمكانية ظهور المشاركين في الاجتماع بصورة احترافية، من دون ظهور أي تشويش في الأماكن الموجودين فيها، وتطمس البيئة المحيطة بالمستخدم بذكاء مع إبقاء المستخدم واضحًا ومركزًا.

وأضافت جوجل إمكانية رؤية المشاركين في الاجتماعات أنفسهم في وقت المكالمة، والتي ستظهر في الزاوية العلوية اليسرى.

وتسعى جوجل من خلال تلك الخدمة لجعل ميزة "الاجتماعات الافتراضية" أشبه بصورة كبيرة بالاجتماعات الواقعية الحقيقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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