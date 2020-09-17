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21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة حائل

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21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة حائل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة حائل
11 حالة تعافِ جديدة ترفع الإجمالي إلى 5692

21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة حائل

سجلت منطقة حائل، اليوم، حالتي وفاة جديدتين متأثرتين بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 21 إصابة جديدة؛ منها 20 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة السليمي، وتسجيل 11 حالة تعافِ جديدة؛ 10 حالات في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة في منطقة حائل بحسب إنفوجرافيك نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي (6121) حالة، تعافت منها (5692) حالة، وبقيت (364) حالة نشطة، فيما ارتفعت الوفيات إلى (65) حالة.

وأظهر إنفوجرافيك عدد الحالات الحرجة التي بلغت 27 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة بمستشفيات المنطقة، ومعدل الانتشار الذي بلغ 0.96%، ومعدل التضاعف 65. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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