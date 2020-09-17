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170 دولة تنضم لخطة دولية لتوفير لقاحات "كورونا"

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170 دولة تنضم لخطة دولية لتوفير لقاحات "كورونا" 170 دولة تنضم لخطة دولية لتوفير لقاحات "كورونا"
تتيح توزيع الأمصال بشكل عادل حول العالم

170 دولة تنضم لخطة دولية لتوفير لقاحات

أفاد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الخميس)، بأن أكثر من 170 دولة انضمت إلى خطة "كوفاكس" العالمية التابعة للمنظمة؛ للمساعدة في شراء لقاحات مرض "كوفيد-19" وتوزيعها بشكل عادل حول العالم.

وأضاف "جيبريسوس" قبل حلول الموعد النهائي للانضمام إلى "كوفاكس" غداً، أن عدد الدول المنضمة إلى الآن لبرنامج "كوفاكس"، يضمن لها الحصول على أكبر مجموعة من اللقاحات المحتملة للمرض، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أنه قد لا يكون اللقاح الأول الذي يجري اعتماده هو الأفضل، وكلما زاد عدد التجارب كلما زادت فرص الوصول إلى لقاح فعال وآمن للغاية.

وكانت منظمة الصحة قد ذكرت في وقت سابق أن 92 من الدول منخفضة الدخل تسعى للحصول على مساعدات من خلال الخطة، وأن نحو 80 دولة تنتمي لشرائح الدخل الأعلى أعربت عن اهتمامها بالخطة، إلا أن البعض ما زال عليه تأكيد اعتزامه الانضمام بحلول الموعد النهائي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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