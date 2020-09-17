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بعد موافقة رئيس الوزراء .. السودان يتجه إلى تغيير العملة الوطنية

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بعد موافقة رئيس الوزراء .. السودان يتجه إلى تغيير العملة الوطنية بعد موافقة رئيس الوزراء .. السودان يتجه إلى تغيير العملة الوطنية
"خلف الله": 90% من معرض النقود موجود خارج الجهاز المصرفي

بعد موافقة رئيس الوزراء .. السودان يتجه إلى تغيير العملة الوطنية

كشف القيادي باللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير في السودان، عادل خلف الله، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، على مقترحها الخاص بتغيير العملة الوطنية.
ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام سودانية، قال خلف الله، إن "قوى التغيير متمسكة بتغيير العملة بغض النظر عن تكلفتها لأنها ضرورية للإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني".
وشدد على أنه "بدون تغيير العملة لن يتحقق مناخ إيجابي لتحقيق إصلاحات اقتصادية، حيث إن أكثر من 90% من معرض النقود موجود خارج الجهاز المصرفي أو مكدس لدى قوى النظام البائد مما يؤكد أهمية استصدار عملة جديدة".
وحول موافقة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على مقترح تغيير العملة، قال خلف الله: "في آخر لقاء لي مع رئيس الوزراء (السبت الماضي) طرحت نيابة عن اللجنة الاقتصادية المقترح بحيثيات تعزز الطلب دون أن يتأثر أصحاب الأموال الذين يمتلكون حسابات جارية أو نشاطًا اقتصاديًا حقيقيًا وقانونيًا دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي وافق حمدوك، وأكد أن تغيير العملة أصبح قناعة شعبية وركيزة من ركائز الإصلاح الاقتصادي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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