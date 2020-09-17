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استمرار تعثر تشكيل اللبنانية.. و"أديب" متمسك باختيار وزرائها من الاختصاصيين

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استمرار تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية.. و"أديب" متمسك باختيار وزرائها من الاختصاصيين استمرار تعثر تشكيل اللبنانية.. و"أديب" متمسك باختيار وزرائها من الاختصاصيين
يسعى إلى تغيير سيطرة القوى على الوزارات

استمرار تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية.. و

ذكر مصدر قريب من رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، اليوم (الخميس)، أنه لا يريد أن يحيد عن مهمة تشكيل حكومة اختصاصيين، وذلك بينما لا تزال جهود تشكيل الجديدة متعثرة.

وأضاف المصدر أن "أديب قال إنه إذا لم يتسن تشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ إصلاحات فإنه سيتعين اتباع نهج مختلف، لكنه أشار إلى أن هذا لا يتوافق مع المهمة التي كلفت من أجلها، وفقاً لـ"رويترز".

وتضغط فرنسا على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة والشروع في تنفيذ إصلاحات لإخراج البلاد من أزمة مالية واقتصادية طاحنة، لكن موعدًا نهائيًّا تم الاتفاق عليه مع باريس مر أمس الأول دون إحراز تقدم.

وتعثرت العملية في ظل إصرار الفصيلين الشيعيين في لبنان، وهما ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران وحركة أمل، على تسمية وزراء شيعة بالحكومة، مصرين على أن وزير المالية يجب أن يكون منهم.

وبينت مصادر سياسية أن "أديب" يعمل على اقتراحات لتغيير السيطرة على وزارات أسند الكثير منها لنفس الفصائل على مدى سنوات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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