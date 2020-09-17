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محافظ قنا يقرر تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء إلى 25%

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محافظ قنا يقرر تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء إلى 25% محافظ قنا يقرر تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء إلى 25%

مصراوي Masrawy

04:26 م الخميس 17 سبتمبر 2020

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، القرار رقم 323 لسنة 2020م بتخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بنسب تصل إلى 25%.

وأكد أن القرار جاء وفقا لما انتهت إليه اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 225 لسنة 2020 م ، وأضاف أن تخفيض القيمة يسري على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وسددوا رسوم الجدية.

أكد الداودي على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف مدن المحافظة لتلقى طلبات التصالح طوال أيام الأسبوع والإجازات الرسمية ، لافتاً الي زيادة عدد العاملين بالمراكز لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، موجها ً رؤساء الوحدات المحلية بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين وبذل أقصى جهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.

وناشد الداودي المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح علي مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحدد لها 30 من شهر سبتمبر الجاري، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم.

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