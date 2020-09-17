بمشاركة 210 فرق.. إجراء قرعة دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بمنطقة جازان

★ ★ ★ ★ ★

يشارك في البطولة 7000 لاعب .. تنطلق في العشرين من شهر صفر المقبل

أجريت أمس مراسم قرعة بطولة دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بمنطقة جازان، في مسرح مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، بحضور مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة إبراهيم الرياني، ورئيس رابطة فرق الأحياء في جازان سلطان عواجي، ورئيس لجنة المسابقات في الرابطة الرئيسية محمد عمر.

وسيشارك في البطولة 7000 لاعب من 210 فرق، كأكبر تجمع كروي في المملكة من حيث عدد اللاعبين والفرق، التي تم تقسيمها إلى 53 مجموعة، تتنافس على لقب البطولة التي ستنطلق في العشرين من شهر صفر 1442هـ الموافق السابع من أكتوبر 2020، وتستمر لمدة 45 يوماً.

وستقام مباريات البطولة التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، على 11 ملعباً، وتصل قيمة جوائزها إلى 20 ألف ريال، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 15 ألف ريال، ووصيفه على مبلغ 5 آلاف ريال، وسيقود مباريات البطولة 130 حكماً من حكام الرابطة.