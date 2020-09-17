أخبار عاجلة

صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
نشر منظومات صواريخ اس-300 و اس-400 في مناورات قوقاز-2020 -
جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ثلاث إصابات جديدة في صفوف الهلال بفيروس كورونا

Print
ثلاث إصابات جديدة في صفوف الهلال بفيروس كورونا ثلاث إصابات جديدة في صفوف الهلال بفيروس كورونا
بعد إصابة الشهراني أمس

ثلاث إصابات جديدة في صفوف الهلال بفيروس كورونا

أعلن نادي الهلال إصابة ثلاثي الفريق الكروي الأول "عبد الله الجدعاني، نواف الغامدي، وعبد الله الحافظ" بفيروس كورونا.

ونشر النادي تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر" اليوم الخميس؛ قال فيها: "أوضحت الفحوص التي أجراها ثلاثي فريق الهلال الأول لكرة القدم "عبد الله الجدعاني، نواف الغامدي وعبد الله الحافظ"؛ إصابتهم بفيروس كورونا، وسيخضع الثلاثي للعزل الصحي، والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.

وبذلك ينضم الثلاثي إلى مجموعة من لاعبي الفريق الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد؛ وهم: ياسر الشهراني، نواف العابد، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد الواكد، صالح الشهري، حمد العبدان، سعود كريري مدير الفريق.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية