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إطلاق مبادرة لترشيح "ابن حثلين" لإحدى جوائز منظمة "الفاو" العالمية

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إطلاق مبادرة لترشيح "ابن حثلين" لإحدى جوائز منظمة "الفاو" العالمية إطلاق مبادرة لترشيح "ابن حثلين" لإحدى جوائز منظمة "الفاو" العالمية
تقديرًا لجهود المنظمة الدولية للإبل في دعم القطاع واتفاقياتها المعززة

إطلاق مبادرة لترشيح

أطلق رئيس الاتحاد المغربي لسباق الإبل وعضو المنظمة الدولية للإبل، الراكب محمد الأمين، مبادرة دولية لتكريم الشيخ فهد بن حثلين مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل من خلال ترشيحه لإحدى جوائز منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، وذلك تقديرًا لجهوده الدولية في تطوير قطاع الإبل.

وقال خلال حديثه للقناة الأولى: يجب أن نقف كأعضاء واتحادات وقفة عرفان وامتنان لمعالي الشيخ فهد بن فلاح ونتقدم بمبادرة لترشيحه لدى منظمة الفاو واليونسكو التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ونرشح معالي الشيخ لأهم جوائز الأمم المتحدة نظير إسهاماته المتميزة.

وأضاف في معرض تعليقه على توقيع اتفاقية المنظمة الدولية للإبل مع منظمة "وانملز اينجلز" لحماية الإبل أثناء النقل: سيكون هناك ارتقاء إلى مستوى تطلعات كافة المهتمين بقطاع الإبل، حيث إن من أهدافها تحسين مستويات تربية الإبل وصون حقوقها الكاملة وضمان سلامتها أثناء تنقلها من مكان إلى آخر أو من بلد إلى بلد في ظروف صحية وآمنة.

وأردف: تعزيز وسائل السلامة أثناء نقل الإبل وضمان سلامتها يكون بتوفير مجموعة من التدابير الاحترازية عن طريق مراعاة الظروف الصحية التي ينقل بها الحيوان وضرورة إجراء فحوصات استباقية قبل نقل الإبل منها ما هو مخبري عن الأمراض المحمولة لكشفها، وهي غالبًا أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان مثل داء الكلب، أيضاً ضرورة مصاحبة بيطري متخصص لإعطائها قبل نقلها الفيتامينات الطبيعية التي تقاوم بها الإبل عناء السفر.

واختتم بالقول: الاتفاقية تدعم البحوث العلمية والتطبيقية في مجال الإبل، وتعزز الوعي عند ملاك الإبل في التقيد بلوائح رعايتها، وإقامة ملتقيات ومؤتمرات دولية متخصصة في تطوير نقل الإبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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