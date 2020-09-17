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مكة في صدارة مناطق المملكة تعافيًا من "كورونا"

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مكة في صدارة مناطق المملكة تعافيًا من "كورونا" مكة في صدارة مناطق المملكة تعافيًا من "كورونا"
شهدت تسجيل 77,274 حالة شفاء حتى الآن

مكة في صدارة مناطق المملكة تعافيًا من

حلّت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى بين مناطق المملكة العربية ، من حيث عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المستجدّ، بواقع 77,274 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة التي شهدتها مكة المكرمة ومحافظاتها الـ 17 محافظة، منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 82,137 حالة، لتحتل المرتبة الثانية في عدد الإصابات بعد المنطقة الشرقية.

ولا تزال هناك 3079 حالة نشطة في منطقة مكة المكرمة، أغلبها مستقرة، فيما تم تسجيل 1784 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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