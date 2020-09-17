أخبار عاجلة

صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
نشر منظومات صواريخ اس-300 و اس-400 في مناورات قوقاز-2020 -
جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التخصصات الصحية وتقويم التعليم" تبحثان التعاون المشترك

Print
"التخصصات الصحية وتقويم التعليم" تبحثان التعاون المشترك "التخصصات الصحية وتقويم التعليم" تبحثان التعاون المشترك
النقاش تطرق إلى "البيانات وذكاء الأعمال والرخص المهنية"

عقدت الهيئة للتخصصات الصحية في مقرها بالرياض اليوم؛ اجتماعًا مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لبحث عدد من مجالات التعاون بين الجانبين في مجالات البيانات والتقييم والتدريب، بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والأمين العام لهيئة التخصصات الدكتور أيمن بن أسعد عبده.

وأكد "عبده" أهمية التنسيق والتكامل بما يحقق أهداف الجهتين، لافتاً إلى أن هيئة التخصصات الصحية حريصة على التكامل مع جميع الجهات ذات الأهداف المشتركة والاستفادة من الخبرات وتبادل البيانات.

من جهته شدد "زمان" على أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية, منوهاً بدور الهيئة وسعيها نحو ما يرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما في المملكة لأعلى المستويات العالمية، وبالأدوار التي تقوم بها الجهتان في مجالات الصحة والتقييم والتدريب.

وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق بالبيانات وذكاء الأعمال، وكذلك الرخص المهنية، والإطار الوطني للمؤهلات وآليات تفعيله.الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

شبكة عيون الإخبارية