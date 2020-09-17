بومبيو ينتقد امتناع باريس عن تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

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جي بي سي نيوز :- نشر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مقالا في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، تساءل فيه ما إن كانت فرنسا مستعدة للوقوف بجانب الولايات المتحدة في مواجهة إيران، وتأمين السلام والاستقرار الإقليمي.

وأضاف بومبيو أن إيران ما بعد الاتفاق النووي، دعمت الحوثيين في اليمن، وأرسلت صواريخها لمنشآت النفط السعودية. كما أعاقت حركة الملاحة في الخليج العربي وهددتها.

وذكّر وزير الخارجية الأميركي، بأن فرنسا ما زالت ترفض تصنيف ميليشيات حزب الله اللبنانية كمنظمة إرهابية، كما فعلت دول أوروبية أخرى، وبدلا من ذلك، توهم فرنسا نفسها بأن هناك جناحين، سياسيا وعسكريا لحزب الله، كما جاء في المقال الذي كتبه بومبيو.

وكان بومبيو، أعلن الأحد، أن الولايات المتحدة تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية" أو حظره كليا.

وقال في بيان نشره موقع الوزارة، إن الولايات المتحدة ترحب بعزم صربيا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية".

كما أضاف "إعلان صربيا بشأن تصنيف حزب الله خطوة أخرى مهمة تحد من قدرة هذه المجموعة المدعومة من إيران على العمل في أوروبا".

عقوبات لداعمي حزب الله

والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين لدعم "حزب الله" والتورط في الفساد.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن العقوبات تشمل الوزيرين بالحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، لتقديمهما الدعم لحزب الله والتورط في الفساد.

وقالت الخزانة الأميركية، إن الوزيرين السابقين ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة، وهما وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل.

والعقوبات الأميركية على الوزيرين اللبنانيين تشمل تجميد الأصول والعقارات.

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