أخبار عاجلة

صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
نشر منظومات صواريخ اس-300 و اس-400 في مناورات قوقاز-2020 -
جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

بومبيو ينتقد امتناع باريس عن تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

Print
بومبيو ينتقد امتناع باريس عن تصنيف حزب الله منظمة إرهابية بومبيو ينتقد امتناع باريس عن تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

جي بي سي نيوز :- نشر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مقالا في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، تساءل فيه ما إن كانت فرنسا مستعدة للوقوف بجانب الولايات المتحدة في مواجهة إيران، وتأمين السلام والاستقرار الإقليمي.

وأضاف بومبيو أن إيران ما بعد الاتفاق النووي، دعمت الحوثيين في اليمن، وأرسلت صواريخها لمنشآت النفط . كما أعاقت حركة الملاحة في الخليج العربي وهددتها.

وذكّر وزير الخارجية الأميركي، بأن فرنسا ما زالت ترفض تصنيف ميليشيات حزب الله اللبنانية كمنظمة إرهابية، كما فعلت دول أوروبية أخرى، وبدلا من ذلك، توهم فرنسا نفسها بأن هناك جناحين، سياسيا وعسكريا لحزب الله، كما جاء في المقال الذي كتبه بومبيو.

وكان بومبيو، أعلن الأحد، أن الولايات المتحدة تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية" أو حظره كليا.

وقال في بيان نشره موقع الوزارة، إن الولايات المتحدة ترحب بعزم صربيا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية".

كما أضاف "إعلان صربيا بشأن تصنيف حزب الله خطوة أخرى مهمة تحد من قدرة هذه المجموعة المدعومة من إيران على العمل في أوروبا".

عقوبات لداعمي حزب الله
والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين لدعم "حزب الله" والتورط في الفساد.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن العقوبات تشمل الوزيرين بالحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، لتقديمهما الدعم لحزب الله والتورط في الفساد.

وقالت الخزانة الأميركية، إن الوزيرين السابقين ما زالا فاعلين رغم خروجهما من ، وهما وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل.

والعقوبات الأميركية على الوزيرين اللبنانيين تشمل تجميد الأصول والعقارات.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
آخر النهار| تامر أمين يحيي الحكومة لأن الصعيد أصبح في قلب اهتمامتها

آخر النهار| تامر أمين يحيي الحكومة لأن الصعيد أصبح في قلب اهتمامتها

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

شبكة عيون الإخبارية