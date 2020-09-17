بعرض للهجانة.. مزاد تربة حائل للإبل ينطلق عصر غد الجمعة

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في صحراء الشامة جنوب تربة 20 كلم لمدة 15 يوماً

يشهد عصر يوم غدٍ الجمعة، انطلاق مزاد تربة حائل للإبل في نسخته الثالثة، بعد صدور موافقة أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود على إقامة المزاد في صحراء الشامة جنوب مدينة تربة 20 كلم لمدة 15 يوماً.

وأعلن الراعي الرسمي للمزاد رجل الأعمال "منصور بن متعب ابن مزيد" أن حفل الافتتاح سيشهد تنظيم عرض الهجانة، عرض الخيل، لون الهجيني، إضافة إلى افتتاح السوق الشعبي الذي يستمر حتى نهاية المزاد.

ويُعتبر مزاد تربة حائل أول مزادات الإبل في منطقة حائل هذا العام، ويحظى بحضور كبير من ملاك الإبل في مختلف مناطق السعودية الذين بدؤوا بالتوافد على موقع المزاد منذ الأسبوع الماضي لحجز المواقع المخصّصة للإبل قبل بدء المزاد.

وأكّد متابعون أن المزاد سيحقق هذا العام نجاحاً كبيراً؛ نظراً للأعداد الكبيرة التي حضرت من كل مكان، إضافةً إلى الرعاية الرسمية للمزاد من قبل رجل الأعمال "منصور بن متعب ابن مزيد"، ودعمه المادي الكبير، ومنح مسابقات وجوائز للجمهور لأول مرة.

وكان رئيس اللجنة المنظمة "مقيم بن منور الغيثي" قد وجّه الدعوة للجميع للحضور والمشاركة في المزاد الذي يبدأ أول أيامه غداً الجمعة حتى يوم 15 صفر.