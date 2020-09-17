تعليق الصلاة في المساجد لأسبوعين يشمل صلاة الجمعة المقبلة

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جي بي سي نيوز:- أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن صلاة الجمعة خلال فترة إغلاق المساجد ستكون في البيوت، وتصلى صلاة ظهر بواقع أربع ركعات، امتثالا لقرارات الجهات المختصة بإغلاق المدارس والمساجد وأماكن التجمعات العامة.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف حسام الحياري لوكالة الأنباء الأردنية إن الوزارة قررت إغلاق المساجد اعتبارا من صباح غد الخميس، تماشيا مع قرار لجنة الأوبئة ووزارة الصحة نظرا لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وتجاوزها الأرقام المعتادة، حيث أن قرار الإغلاق جاء للحفاظ على النفس البشرية من خطر هذا الفيروس.

واضاف أن تعليق الصلاوات في المساجد يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي حثت على حماية النفس البشرية، ومنعها من خطر الموت، وامتثالا للقاعدة الشرعية التي تقول "درء المفاسد أولى من جلب المنافع"، آملا أن تنخفض أعداد الإصابات بفيروس كورونا حتى نعود إلى الصلاة في المساجد.

وأشار الحياري إلى أن الوزارة ستقيم خطبتي وصلاة الجمعة بعدد محدود من المصلين بأحد المساجد الرئيسة بالعاصمة عمان، وبث ذلك من خلال شاشة التلفزيون الأردني.