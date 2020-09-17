أخبار عاجلة

صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
نشر منظومات صواريخ اس-300 و اس-400 في مناورات قوقاز-2020 -
جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفق الهوية المعتمدة.. أمانة القصيم تكثف استعداداتها لمناسبة اليوم الوطني الـ90

Print
وفق الهوية المعتمدة.. أمانة القصيم تكثف استعداداتها لمناسبة اليوم الوطني الـ90 وفق الهوية المعتمدة.. أمانة القصيم تكثف استعداداتها لمناسبة اليوم الوطني الـ90
تجميل الطرق والميادين وإضاءة المباني الحكومية وتفعيل الدور التطوعي

وفق الهوية المعتمدة.. أمانة القصيم تكثف استعداداتها لمناسبة اليوم الوطني الـ90

تكثف أمانة منطقة القصيم استعداداتها لمناسبة اليوم الوطني 90 بأعمال تجميل الطرق والميادين وإضاءة المباني الحكومية وتفعيل الدور التطوعي.

وأوضحت الأمانة أنه تم تركيب (1245) لوحة إعلانية بالطرق العامة والميادين وفق هوية اليوم الوطني، بالإضافة إلى تركيب أكثر من (24) ألف علم وطني، وإضاءة (201) مبنى بالإضاءة التجميلية، بالإضافة إلى تجميل (28) ألف عمود إنارة وإنارة (38) جسراً بأعمال الإضاءة التجميلية الوطنية.

وفي سياق التفاعل مع المجتمع المحلي أطلقت أمانة منطقة القصيم برنامجًا تطوعيًّا للمشاركة في أعمال تنظيم المناسبات والفعاليات، وتم تجهيز أكثر من (55) ألف هدية للتوزيع في المواقع العامة والمنتزهات والحدائق ومواقع الأنشطة الوطنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

شبكة عيون الإخبارية