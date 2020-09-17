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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8337.88 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8337.88 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8337.88 نقطة
بتداولات تجاوزت 14.6 مليار ريال لأكثر من 500 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 26.67 نقطة ليقفل عند مستوى 8337.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية، والأسماك، وتهامة، والكابلات السعودية، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الكيميائية، وعناية، والدوائية، وساب، وتشب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.87%.

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، وساب، والأسماك، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأسماك، وساب، وتهامة، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 584.96 نقطة ليقفل عند مستوى 12720.73 نقطة، وبتداولات بلغت 72 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 890 ألف سهم تقاسمتها 1890 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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