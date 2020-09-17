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الكويت.. 4 وفيات و825 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الكويت.. 4 وفيات و825 إصابة جديدة بـ"كورونا" الكويت.. 4 وفيات و825 إصابة جديدة بـ"كورونا"
شفاء661 في الإمارات يرفع الإجمالي إلى 72,117

الكويت.. 4 وفيات و825 إصابة جديدة بـ

سجلت الكويت 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 97824 حالة، في حين سجلت 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 575 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9338 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 82,568 حالة.
وكشفت الوزارة عن شفاء 661 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 72,117 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.الكويت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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