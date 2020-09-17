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تحذير من التسجيل أو نشر صور المعلم.. رسمي عن "ضوابط التعليم عن بعد"

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تحذير من التسجيل أو نشر صور المعلم.. فيديو رسمي عن "ضوابط التعليم عن بعد" تحذير من التسجيل أو نشر صور المعلم.. رسمي عن "ضوابط التعليم عن بعد"
بثته الوزارة وفيه حث على الانضمام للحصة في وقتها وإغلاق المايك إلا حال المشاركة

تحذير من التسجيل أو نشر صور المعلم.. فيديو رسمي عن

بثت وزارة التعليم،عبر موقعها الرسمي بـ"تويتر"، مقطع للتعلم عن بعد أوضحت فيه عددًا من الجوانب للطلاب ومستخدمي منصة مدرستي والدروس الافتراضية، مؤكدة أن للمعلمين وأولياء الأمور دورًا كبيرًا في توجيه الطلاب إلى استخدام التقنية بحذر.

وأشارت إلى عدد من التوجيهات اللازمة ومنها ارتداء الملابس المناسبة والجلوس بطريقة صحيحة، واختيار مكان مناسب لأجل التواصل المرئي ولا يؤثر على سير الدرس، والانضمام للحصة الافتراضية في وقتها والخروج منها بعد الانتهاء، وإغلاق المايك وعدم تشغيله إلا في حال المشاركة، وأن يكون النقاش مع الزملاء في حدود الدرس فقط.

ودعت إلى احترام المعلم والزملاء وقوانين الصف والتركيز مع المعلم وعدم الانشغال عنه بالألعاب والمواقع الأخرى، وحذرت من تسجيل أو تصوير الحصص الافتراضية ونشرها أو نشر فيديو أو صور لتعليم أو للمعلم أو للطالب، وعدم مشاركة الفيديو الذي يحتوي حقوق طبع نشر، ومنعت من استخدام برامج القرصنة أو سرقة هوية الآخرين، والحرص على عدم إفشاء بيانات تسجيل الدخول للحسابات، وتجنب نشر الشائعات أو مشاركتها.

وأكدت أن مهمة الطالب لا تتوقف عند حضور الدرس بل تمتد إلى التزامه بالأخلاقيات والأنظمة التقنية.وزارة التعليم منصة مدرستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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