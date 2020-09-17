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جمهور التالتة - سعد سمير: ربنا يجعل أيام الأهلي كلها بطولات ودايما الجماهير فخورة بفريقها
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الأحد 20 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً
ستاد مصر - لقاءات خاصة مع لاعبي المقاصة عقب التعادل مع الأهلي في الدوري
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الأحد 20 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً
جمهور التالتة - سعد سمير يكشف كواليس تجديد عقده مع النادي الأهلي
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الأحد 20 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً
ستاد مصر - لقاءات خاصة مع "أليو بادجي" و"ميشيل"عقب تتويج النادي الأهلي بالدوري العام
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الأحد 20 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً
تعليق كوميدي من إبراهيم فايق بعد أول مباراة رسمية لـ رضا عبد العال واثق الخطوة يمشى جوارديولا
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الأحد 20 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً
جمهور التالتة - مروان محسن لاعب النادي الأهلي يتحدث عن التتويج بالدوري الـ 42 وبوجه رسالة للجماهير
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الأحد 20 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً
الولايات المتحدة.. مزاد لبيع أكبر الهياكل العظمية المعروفة لـديناصور "T. rex"
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الأحد 20 سبتمبر 2020 01:02 صباحاً
من مصر | انهيار الجماعة الإرهابية.. الضربات الأمنية تكسر ظهر الإخوان (حلقة كاملة)
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:58 صباحاً
من مصر | د. علي جمعة كيف يمتلك المجتمع الوعي الكافي للحفاظ على الأسرة الصغيرة والوطن
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:58 صباحاً
من مصر | رأي د. علي جمعة فيما يحدث الآن في مصر
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:58 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
المدير الفني للزمالك القادم من يكون؟ وحقيقة رحيل فايلر عن النادى الأهلى
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 17 سبتمبر 2020 11:53 صباحاً
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