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إيداع مليار و697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان لشهر صفر

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إيداع مليار و697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان لشهر صفر إيداع مليار و697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان لشهر صفر
اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية للغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء

إيداع مليار و697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان لشهر صفر

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إنها أودعت مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء؛ مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1.697.454.479 ريالًا سعوديًّا.

وتابع: تم إيداع 1.402.323.125 ريالًا للمعاشات الضمانية؛ بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.397.968 ريالًا و102.733.386 ريالًا لسداد جزء من فواتير الكهرباء؛ حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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