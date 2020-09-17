أخبار عاجلة

جمهور التالتة - سعد سمير: ربنا يجعل أيام الأهلي كلها بطولات ودايما الجماهير فخورة بفريقها -
ستاد مصر - لقاءات خاصة مع لاعبي المقاصة عقب التعادل مع الأهلي في الدوري -
جمهور التالتة - سعد سمير يكشف كواليس تجديد عقده مع النادي الأهلي -
ستاد مصر - لقاءات خاصة مع "أليو بادجي" و"ميشيل"عقب تتويج النادي الأهلي بالدوري العام -
تعليق كوميدي من إبراهيم فايق بعد أول مباراة رسمية لـ رضا عبد العال واثق الخطوة يمشى جوارديولا -
جمهور التالتة - مروان محسن لاعب النادي الأهلي يتحدث عن التتويج بالدوري الـ 42 وبوجه رسالة للجماهير -
الولايات المتحدة.. مزاد لبيع أكبر الهياكل العظمية المعروفة لـديناصور "T. rex" -
من مصر | انهيار الجماعة الإرهابية.. الضربات الأمنية تكسر ظهر الإخوان (حلقة كاملة) -
من مصر | د. علي جمعة كيف يمتلك المجتمع الوعي الكافي للحفاظ على الأسرة الصغيرة والوطن -
من مصر | رأي د. علي جمعة فيما يحدث الآن في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

3 آلاف دولار "نصيب كل أمريكي" من السياحة الداخلية سنويًّا

Print
3 آلاف دولار "نصيب كل أمريكي" من السياحة الداخلية سنويًّا 3 آلاف دولار "نصيب كل أمريكي" من السياحة الداخلية سنويًّا
هي طوق النجاة في الأزمات

3 آلاف دولار

تضم الولايات المتحدة الأمريكية خمسين ولاية حيث تقع 48 ولاية، ويتبقى ولاية هاواي تقع في المحيط الهادي، والولاية الخمسين هي ألاسكا مساحتها تُقدر بأكثر من 9 ملايين كم ويبلغ عدد السكان 327 حسب تعداد 2019.

من ناحية أخرى كشفت منظمة السياحة العالمية مؤخرًا، عن أهمية السياحة الداخلية في العالم وكيف أنها طوق النجاة. وتحت عنوان "فهم السياحة المحلية واغتنام الفرصة" كشفت المنظمة أن أكبر أسواق السياحة المحلية من حيث الإنفاق، هي الولايات المتحدة بحوالى 1 تريليون دولار؛ وهذا يعني أن نصيب كل مواطن أمريكي يُقدّر بأكثر من 3 آلاف دولار كل عام، وتأتي ألمانيا في المركز الثاني عالميًّا بـ249 مليار دولار، واليابان في المركز الثالث بـ201 مليار دولار، والمملكة المتحدة في المركز الرابع بـ154 مليار دولار، والمكسيك في المركز الخامس 139 مليار دولار.

وقال د.سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي للمنظمة: إن هناك حالات وطنية تقدم مبادرات مصممة لتحفيز الطلب المحلي والتي تركز على التسويق والترويج، وكذلك الحوافز المالية مثل:

إيطاليا:

التي تقدم مبادرة للعائلات التي يصل دخلها السنوي إلى 40 ألف يورو مساهمات تصل إلى 500 يورو لإنفاقها في الإقامة السياحية المحلية.

ماليزيا:

خصصت قسائم خصم للسفر بقيمة 113 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى إعفاء ضريبي شخصي

يصل إلى 227 دولار أمريكي للنفقات المتعلقة بالسياحة المحلية.

كوستاريكا:

نقلت جميع عطلات 2020 و2021 إلى أيام الاثنين لكي يستمتع الكوستاريكيون بعطلات نهاية الأسبوع الطويلة للسفر محليًّا وتمديد إقامتهم.

فرنسا:

أطلقت حملة هذا الصيف، أزور فرنسا التي تسلط الضوء على تنوع الوجهات في جميع أنحاء البلاد.

الأرجنتين:

أعلنت عن إنشاء مرصد للسياحة المحلية لتقديم صورة أفضل عن السائحين الأرجنتينيين.

تايلاند:

ستدعم 5 ملايين ليلة إقامة فندقية بنسبة 40% من الغرف العادية لمدة تصل إلى خمس ليال.الولايات المتحدة الأمريكية السياحة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 19/9/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 19/9/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 18/9/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 18/9/2020

أسعار النفط تتراجع على وقع مخاوف ضعف الطلب

أسعار النفط تتراجع على وقع مخاوف ضعف الطلب

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 17/9/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 17/9/2020

شبكة عيون الإخبارية