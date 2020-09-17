"إرادة" تنظم دورة عن الأدوية عالية الخطورة والعلاجات المتشابهة

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استفاد منها 25 ممارساً صحياً وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية

نظم مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة، ممثلاً في إدارة الرعاية الصيدلية دورة تدريبية اليوم الخميس بعنوان "الأدوية عالية الخطورة والمتشابهة في الشكل والنطق".

قدّمت الدورة الدكتورة ريهام الحازمي بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمجمع، بهدف التعرف على التفرقة بين الأدوية للشريحة المستهدفة من الأطباء والصيادلة والتمريض.

حضر الدورة أكثر من 25 ممارساً صحياً ملتزمين بالإجراءات والاحترازات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة