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الباحة.. أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكد"

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الباحة.. أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكد" الباحة.. أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكد"
من خلال عمل المسحات اليومية بحجز موعد عبر "صحتي"

الباحة.. أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات مركز

قدّم مركز "تأكد" في الباحة خدماته لـ14600 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وخصصت "الصحة" مراكز "تأكد" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

كما أن مراكز "تأكد" توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.مركز تأكد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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