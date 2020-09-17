أخبار عاجلة

الولايات المتحدة.. مزاد لبيع أكبر الهياكل العظمية المعروفة لـديناصور "T. rex" -
من مصر | انهيار الجماعة الإرهابية.. الضربات الأمنية تكسر ظهر الإخوان (حلقة كاملة) -
من مصر | د. علي جمعة كيف يمتلك المجتمع الوعي الكافي للحفاظ على الأسرة الصغيرة والوطن -
من مصر | رأي د. علي جمعة فيما يحدث الآن في مصر -
من مصر | د. علي جمعة يوضح وزر الإنسان الذي يساعد في نشر الشائعات والأكاذيب -
من مصر | شقيق الإرهابي محمد ناصر يتبرأ منه: طول عمره فاشل وكان بيدخل كابريهات -
من مصر | أسرة الإرهابي الهارب معتز مطر تطالب بإسقاط جنسيته -
من مصر | د. علي جمعة يوضح وزر من يحرض على الفتن ويعرض حياة الآخرين للخطر -
لقاء خاص مع فضيلة الدكتور علي جمعة يتحدث عن أهمية الوعي في المجتمع لحماية الأسرة والوطن (فقرة كاملة) -
الديفا | حلقة الجمعة 18 سبتمبر 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأرصاد تبشِّر بحالة ماطرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتنبيه

Print
الأرصاد تبشِّر بحالة ماطرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتنبيه الأرصاد تبشِّر بحالة ماطرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتنبيه
دعا إلى عدم المجازفة بقطع مياه السيول والبقاء في الأماكن الآمنة

الأرصاد تبشِّر بحالة ماطرة على عسير.. و

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، وبارق، وبلقرن، والنماص، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، والمجاردة، ومحايل عسير، والبرك، وطريب، والحرجة)؛ حيث تستمر الحالة الجوية -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر؛ منوهًا بضرورة المتابعة، والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر، وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 128 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة

مصر تسجِّل 128 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة

الأسبوع في 9 صور .. "قارب الموت" وحرائق الغابات تخطفان المشهد

الأسبوع في 9 صور .. "قارب الموت" وحرائق الغابات تخطفان المشهد

وسط ظروف قاهرة.. الهلال يواجه خودرو الإيراني من أجل حسم بطاقة العبور لدور الـ16

وسط ظروف قاهرة.. الهلال يواجه خودرو الإيراني من أجل حسم بطاقة العبور لدور الـ16

شاهد .. "الشيف الكفيف" كيف يتفنن بطهي الطعام

شاهد .. "الشيف الكفيف" كيف يتفنن بطهي الطعام

شبكة عيون الإخبارية