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.. اندلاع حريق جديد بالحي التجاري في بيروت

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بالفيديو.. اندلاع حريق جديد بالحي التجاري في بيروت .. اندلاع حريق جديد بالحي التجاري في بيروت

جي بي سي نيوز:- شب حريق، الثلاثاء، في مبنى قيد الإنشاء بالحي التجاري في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد أقل من أسبوع على حريق ضخم اندلع في ميناء بيروت، الذي تعرض لانفجار مدمر في 4 أغسطس الماضي.

وأفادت مراسلة سكاي نيوز عربية في بيروت، أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى المكان من أجل إخماد النيران، وتمكنت من احتواء الحريق. وقالت إنه لم تعرف أسباب الحريق حتى الآن.

وأشارت إلى أن قوات الأمن عملت على إغلاق الطرقات في المنطقة المحيطة بالحريق، والتي كانت تعاني أصلا من حالة شبه شلل، إثر تضررها من الانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.

وأظهرت لقطات أضرارا كبيرة لحقت بواجهة المبنى الزجاجية، فيما أشارت مراسلة سكاي نيوز عربية إلى أضرار أخرى داخل المبنى.

المبنى التجاري الجديد صممته المصممة المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد. وتعود ملكية المبنى إلى شركة تجارية عملاقة، ويلاصق منطقة أسواق بيروت وسط العاصمة اللبنانية.

جي بي سي نيوز

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