أخبار عاجلة

الولايات المتحدة.. مزاد لبيع أكبر الهياكل العظمية المعروفة لـديناصور "T. rex" -
من مصر | انهيار الجماعة الإرهابية.. الضربات الأمنية تكسر ظهر الإخوان (حلقة كاملة) -
من مصر | د. علي جمعة كيف يمتلك المجتمع الوعي الكافي للحفاظ على الأسرة الصغيرة والوطن -
من مصر | رأي د. علي جمعة فيما يحدث الآن في مصر -
من مصر | د. علي جمعة يوضح وزر الإنسان الذي يساعد في نشر الشائعات والأكاذيب -
من مصر | شقيق الإرهابي محمد ناصر يتبرأ منه: طول عمره فاشل وكان بيدخل كابريهات -
من مصر | أسرة الإرهابي الهارب معتز مطر تطالب بإسقاط جنسيته -
من مصر | د. علي جمعة يوضح وزر من يحرض على الفتن ويعرض حياة الآخرين للخطر -
لقاء خاص مع فضيلة الدكتور علي جمعة يتحدث عن أهمية الوعي في المجتمع لحماية الأسرة والوطن (فقرة كاملة) -
الديفا | حلقة الجمعة 18 سبتمبر 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم حائل" تدشن مبادرة التمكين الرقمي لطلاب "الثالث الثانوي"

Print
"تعليم حائل" تدشن مبادرة التمكين الرقمي لطلاب "الثالث الثانوي" "تعليم حائل" تدشن مبادرة التمكين الرقمي لطلاب "الثالث الثانوي"
بهدف مواصلة تعليمهم عن بُعد مع بدء العام الدراسي 1442هـ

دشَّن مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد أمس "مبادرة التمكين الرقمي" لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، بحضور المساعد للشؤون التعليمية يحيى بن صالح العماري، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد فواز النعام، ومدير إدارة خدمات الطلاب أمين لجنة تكافل سعود النعام، وذلك في ثانوية الصديق بحائل.

وأوضحت "تعليم حائل" أن مبادرة مؤسسة "تكافل" الخيرية عبارة عن أجهزة لوحية وشرائح بيانات مقدمة للطلاب والطالبات الصف الثالث الثانوي المسجلين في قوائمها؛ بهدف تمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد، مع بدء العام الدراسي 1442هـ، مشيرةً إلى أن المبادرة تشتمل على 617 جهازاً لوحياً مع شريحة بيانات.

وثمَّن مدير عام التعليم بالمنطقة جهود مؤسسة "تكافل" الخيرية في دورها الفعَّال تجاه الطلاب والطالبات المحتاجين، وكذلك اهتمامها بكل ما يخدم هذه الشريحة؛ من أجل مواصلة تحصيلهم العلمي بكل يسر وسهولة.مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 128 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة

مصر تسجِّل 128 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة

الأسبوع في 9 صور .. "قارب الموت" وحرائق الغابات تخطفان المشهد

الأسبوع في 9 صور .. "قارب الموت" وحرائق الغابات تخطفان المشهد

وسط ظروف قاهرة.. الهلال يواجه خودرو الإيراني من أجل حسم بطاقة العبور لدور الـ16

وسط ظروف قاهرة.. الهلال يواجه خودرو الإيراني من أجل حسم بطاقة العبور لدور الـ16

شاهد .. "الشيف الكفيف" كيف يتفنن بطهي الطعام

شاهد .. "الشيف الكفيف" كيف يتفنن بطهي الطعام

شبكة عيون الإخبارية