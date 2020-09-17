"تعليم حائل" تدشن مبادرة التمكين الرقمي لطلاب "الثالث الثانوي"

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بهدف مواصلة تعليمهم عن بُعد مع بدء العام الدراسي 1442هـ

دشَّن مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد أمس "مبادرة التمكين الرقمي" لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، بحضور المساعد للشؤون التعليمية يحيى بن صالح العماري، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد فواز النعام، ومدير إدارة خدمات الطلاب أمين لجنة تكافل سعود النعام، وذلك في ثانوية الصديق بحائل.

وأوضحت "تعليم حائل" أن مبادرة مؤسسة "تكافل" الخيرية عبارة عن أجهزة لوحية وشرائح بيانات مقدمة للطلاب والطالبات الصف الثالث الثانوي المسجلين في قوائمها؛ بهدف تمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد، مع بدء العام الدراسي 1442هـ، مشيرةً إلى أن المبادرة تشتمل على 617 جهازاً لوحياً مع شريحة بيانات.

وثمَّن مدير عام التعليم بالمنطقة جهود مؤسسة "تكافل" الخيرية في دورها الفعَّال تجاه الطلاب والطالبات المحتاجين، وكذلك اهتمامها بكل ما يخدم هذه الشريحة؛ من أجل مواصلة تحصيلهم العلمي بكل يسر وسهولة.مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد