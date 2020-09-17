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أكثر من 23800 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة

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أكثر من 23800 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة أكثر من 23800 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة
تقدم من خلال 9 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة

أكثر من 23800 مستفيد من خدمات عيادات

قدمت عيادات "تطمن" في الباحة خدماتها لـ 23853 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، التي تُقدم من خلال 9 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية في محافظات المنطقة.
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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