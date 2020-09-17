أخبار عاجلة

الولايات المتحدة.. مزاد لبيع أكبر الهياكل العظمية المعروفة لـديناصور "T. rex" -
من مصر | انهيار الجماعة الإرهابية.. الضربات الأمنية تكسر ظهر الإخوان (حلقة كاملة) -
من مصر | د. علي جمعة كيف يمتلك المجتمع الوعي الكافي للحفاظ على الأسرة الصغيرة والوطن -
من مصر | رأي د. علي جمعة فيما يحدث الآن في مصر -
من مصر | د. علي جمعة يوضح وزر الإنسان الذي يساعد في نشر الشائعات والأكاذيب -
من مصر | شقيق الإرهابي محمد ناصر يتبرأ منه: طول عمره فاشل وكان بيدخل كابريهات -
من مصر | أسرة الإرهابي الهارب معتز مطر تطالب بإسقاط جنسيته -
من مصر | د. علي جمعة يوضح وزر من يحرض على الفتن ويعرض حياة الآخرين للخطر -
لقاء خاص مع فضيلة الدكتور علي جمعة يتحدث عن أهمية الوعي في المجتمع لحماية الأسرة والوطن (فقرة كاملة) -
الديفا | حلقة الجمعة 18 سبتمبر 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نادي الإبل لـ"إلتون جوزيه": ندعوك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف

Print
قال: سعيدون أن هذه الثقافة والموروث لامَسَ قلبك وشعرت بما نفخر به

نادي الإبل لـ

قدّم نادي الإبل دعوة للمحترف البرازيلي إلتون جوزيه لحضور فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 5 في الأول من ديسمبر القادم؛ وذلك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف للإبل.

جاء ذلك في تغريدة النادي بـ"تويتر" @CamelClub التي علّق فيها على تثمينه الجهود التي يبذلها لإحياء هذا الموروث بين الأجيال، وغرد النادي قائلًا: "سعيدون أن هذه الثقافة وهذا الموروث لامَسَ قلبك وشعرت بما نفخر به، وندعوك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف للإبل بأنواعها وسلالاتها المختلفة في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل5 في الأول من ديسمبر القادم".

وكان المحترف البرازيلي إلتون جوزيه (34 عامًا)، والذي عُرِف ارتباطه كثيرًا بالمملكة ويضع صورته الشخصية بالزي السعودي في حسابه بـ"تويتر"، قد كتب تغريدة قائلًا: "أتيت للمملكة في 2007، وكل ما أعرفه عن العرب الصحراء والإبل، وكنت أستغرب تعلقهم وحبهم لهذا الكائن.. الآن بعد مرور 13 عامًا بينهم، فهمت تمامًا حبهم له وعلاقتهم به، حتى وضعت له مجسمًا أمام بيتي في البرازيل، فهمت علاقة العرب بالإبل والجهود التي يقدّمها @CamelClub لإحياء هذا الموروث بين الأجيال".

يُذكر أن المحترف البرازيلي "جوزيه" كان قد كشف عن قراره النهائي بعدم العودة مجددًا للدوري السعودي بعد 13 عامًا قضاها في ملاعبه؛ مؤكدًا -بحسب صحيفة "اليوم"- أنه قضى أجمل أيامه في المملكة؛ واصفًا أمر رحيله بالأمر الصعب عليه وعلى أبنائه.

وقد حقق البرازيلي جوزيه أفضل لاعب في دوري "زين" السعودي عام 2014، وكذلك بطولة الدوري والسوبر السعودي مع نادي الفتح في عام 2014.

نادي الإبل لـ

نادي الإبل لـ

نادي الإبل لـ

نادي الإبل لـ

نادي الإبل المحترف البرازيلي إلتون جوزيه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 128 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة

مصر تسجِّل 128 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة

الأسبوع في 9 صور .. "قارب الموت" وحرائق الغابات تخطفان المشهد

الأسبوع في 9 صور .. "قارب الموت" وحرائق الغابات تخطفان المشهد

وسط ظروف قاهرة.. الهلال يواجه خودرو الإيراني من أجل حسم بطاقة العبور لدور الـ16

وسط ظروف قاهرة.. الهلال يواجه خودرو الإيراني من أجل حسم بطاقة العبور لدور الـ16

شاهد .. "الشيف الكفيف" كيف يتفنن بطهي الطعام

شاهد .. "الشيف الكفيف" كيف يتفنن بطهي الطعام

شبكة عيون الإخبارية