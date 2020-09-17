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: لقاح "كوفيد-19" يمكن أن يوزع في شهر أكتوبر أو بعده بقليل

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ترامب: لقاح "كوفيد-19" يمكن أن يوزع في شهر أكتوبر أو بعده بقليل : لقاح "كوفيد-19" يمكن أن يوزع في شهر أكتوبر أو بعده بقليل
الولايات المتحدة يمكن أن توزع ما لا يقل عن 100 مليون جرعة بنهاية 2020

ترامب: لقاح

رجّح الرئيس دونالد ، أن يجهز اللقاح الأمريكي ضد "كوفيد-19" للتوزيع في شهر أكتوبر المقبل، أو بعده بقليل.

وقال: "الولايات المتحدة يمكن أن توزع ما لا يقل عن 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020"؛ أي قبل أشهر مما توقعه مسؤول صحة حكومي أمريكي رفيع في وقت سابق من الأربعاء.

وأعلن مدير المراكز الفيدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد، أن "اللقاح يمكن طرحه على نطاق واسع بحلول منتصف العام المقبل، أو بعد ذلك بقليل".الرئيس دونالد ترامب اللقاح الأمريكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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