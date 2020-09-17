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من مصر | انهيار الجماعة الإرهابية.. الضربات الأمنية تكسر ظهر الإخوان (حلقة كاملة)
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:58 صباحاً
من مصر | د. علي جمعة كيف يمتلك المجتمع الوعي الكافي للحفاظ على الأسرة الصغيرة والوطن
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:58 صباحاً
من مصر | رأي د. علي جمعة فيما يحدث الآن في مصر
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:58 صباحاً
من مصر | د. علي جمعة يوضح وزر الإنسان الذي يساعد في نشر الشائعات والأكاذيب
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:58 صباحاً
من مصر | شقيق الإرهابي محمد ناصر يتبرأ منه: طول عمره فاشل وكان بيدخل كابريهات
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:58 صباحاً
من مصر | أسرة الإرهابي الهارب معتز مطر تطالب بإسقاط جنسيته
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:58 صباحاً
من مصر | د. علي جمعة يوضح وزر من يحرض على الفتن ويعرض حياة الآخرين للخطر
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:58 صباحاً
لقاء خاص مع فضيلة الدكتور علي جمعة يتحدث عن أهمية الوعي في المجتمع لحماية الأسرة والوطن (فقرة كاملة)
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:58 صباحاً
الديفا | حلقة الجمعة 18 سبتمبر 2020
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:56 صباحاً
باب الخلق | حلقة السبت 19 سبتمبر 2020 | د. حسام الموافي يكشف مخاطر مرض السكر ومضاعفاته
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:56 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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ON Sport
ملعب ONTime - سمير كمونة: صفقة إحترافي تكلفت 6 مليوون جنيه ودا كان أعلى رقم في ذلك التوقيت
فيديو
ON Sport
الخميس 17 سبتمبر 2020 02:41 صباحاً
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