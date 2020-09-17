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الديفا | حلقة الجمعة 18 سبتمبر 2020
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:56 صباحاً
باب الخلق | حلقة السبت 19 سبتمبر 2020 | د. حسام الموافي يكشف مخاطر مرض السكر ومضاعفاته
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:56 صباحاً
مصر تسجِّل 128 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:48 صباحاً
الأسبوع في 9 صور .. "قارب الموت" وحرائق الغابات تخطفان المشهد
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:48 صباحاً
وسط ظروف قاهرة.. الهلال يواجه خودرو الإيراني من أجل حسم بطاقة العبور لدور الـ16
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:48 صباحاً
شاهد .. "الشيف الكفيف" كيف يتفنن بطهي الطعام
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:48 صباحاً
مكة.. حائط إلكتروني بمشاركة مسؤولين وتربويين للتعبير عن مشاعر الحب للوطن
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:48 صباحاً
جمهور التالتة - مروان محسن: قبل مباراة الجونة "كنت حاسس أني هنزل أجيب جول"
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:46 صباحاً
جمهور التالتة - سامي قمصان مدرب الأهلي يتحدث عن آخر تحضيرات فايلر لمباراة دوري الأبطال
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:46 صباحاً
جمهور التالتة - سامي قمصان: الثقة بالنفس من أهم الميزات التي ساهمت في نجاح فايلر مع الأهلي
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:46 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
..كل ما تريد معرفته عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من رئيس الجامعة د. أحمد الجوهري
مصر
CBC Egypt
الخميس 17 سبتمبر 2020 12:35 صباحاً
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