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الهلال لإعلان التأهل أمام باختاكور.. والشرطة أمام الأهلي لتعزيز الحظوظ

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الهلال لإعلان التأهل أمام باختاكور.. والشرطة أمام الأهلي لتعزيز الحظوظ الهلال لإعلان التأهل أمام باختاكور.. والشرطة أمام الأهلي لتعزيز الحظوظ
في افتتاح الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا

الهلال لإعلان التأهل أمام باختاكور.. والشرطة أمام الأهلي لتعزيز الحظوظ

يتطلع الهلال السعودي إلى تجديد فوزه على باختاكور الأوزبكي، والتأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا في كرة القدم، وذلك عندما يلتقيان اليوم الخميس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.

ويتصدر الهلال المجموعة برصيد 9 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات متتالية، كان آخرها على باختاكور الثاني بست نقاط يوم الاثنين 2 - 1 في مستهل عودة المنافسات بعد التوقُّف منذ فبراير الماضي في غرب القارة بسبب تفشي المستجد.

ورغم ظروف الغيابات التي أثرت في الهلال بعد إصابة خمسة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، قدّم حامل اللقب مباراة كبيرة أمام باختاكور، ونجح في خطف الفوز في الوقت القاتل. ويتطلع اليوم إلى تكرار الفوز، وضمان تأهله للدور ثمن النهائي.

وفي المقابل يسعى باختاكور لرد اعتباره، ولاسيما أنه قدم مستوى جيدًا في المباراة الماضية.

الأهلي - الشرطة

يسعى الأهلي السعودي إلى تأكيد تفوُّقه على الشرطة العراقي، وتحقيق الفوز الثاني عليه عندما يواجهه اليوم ضمن المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأعلن الأهلي نفسه بوصفه أول الفِرق المتأهلة إلى دور الـ 16 بفوزه في الجولة الماضية بهدف دون مقابل على الشرطة.

وعانى الأهلي غيابات عدة في الفترة الماضية، كان آخرها إصابة البوسني ألفيس ساريتش وياسر المسيليم قبل انطلاق البطولة بأيام معدودة، قبل أن يتعرض لاعبه الجديد حسن القيد لإصابة في المباراة الماضية أمام الشرطة.

ورغم تأهل الأهلي إلا أنه سيدخل المباراة برغبة الفوز أو التعادل على أقل تقدير؛ ليضمن صدارة المجموعة الأولى، وانتظار وصيف المجموعة الثانية في ثُمن النهائي.

وفي الجانب الآخر، يمنِّي الشرطة النفس بالخروج منتصرًا لتعزيز حظوظه بمرافقة الأهلي للدور الثاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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