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.. "العرفج": توطين سوق الإعلان والتسويق أهم بكثير من سعودة سوق الخضار

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بالفيديو.. "العرفج": توطين سوق الإعلان والتسويق أهم بكثير من سعودة سوق الخضار .. "العرفج": توطين سوق الإعلان والتسويق أهم بكثير من سعودة سوق الخضار
أكد أن أصبحت قِبلة عالمية في الآثار

بالفيديو..

اقترح عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن يتم تنظيم سوق الإعلانات على السوشيال ميديا، وفرض ضريبة على المعلنين، مؤكدًا أن توطين هذا القطاع أهم بكثير من سعودة سوق الخضار.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أن ‫السعودية أصبحت قِبلة عالمية في الآثار، واليوم أعلنوا اكتشاف أقدام آثار للحياة البشرية، تعود إلى 120 ألف سنة مضت قرب تبوك.

وفيما يخص تنظيم سوق الإعلانات في السعودية أكد "العرفج" أهمية توطين سوق الإعلانات، بشرط ألا يكون توطينًا "عاطفيًّا" أو "عشوائيًّا"، مشيرًا إلى أهمية إنشاء "هيئة الإعلان والدعاية والتسويق" لتنظيم السوق الإعلاني في السعودية.

كما علق الكاتب "عدنان جستينية" من خلال "يا هلا بالعرفج" على المطالبة بإقالة إدارة أنمار الحائلي، مؤكدًا بالقول: "لا بد أن تتفهم الجماهير أن النظام هو الذي يمشي، أما الكلام الكثير بضرورة رحيل أنمار فهذا لا يفيد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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