الكلية التقنية الرقمية بجدة تطلق مبادرة "لك يا وطن"

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تزامناً مع احتفالات المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

أطلقت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، اليوم الأربعاء، مبادرات وطنية عدة، تحت شعار "لك يا وطن"، تزامناً مع احتفالات المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 وذلك تحقيقاً لأهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتأتي مبادرة لك يا وطن "نُدرب" إيماناً بأهمية التلاحم الوطني واستشعاراً بالمسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تدريب أكبر شريحة من شرائح المجتمع (المعلمة/الطالبة) في مدارس التعليم العام، حيث ستقام دورتان تلامسان احتياج بناتنا في التعليم العام، والتي تتناول إحداهما منصة Microsoft teams والاستخدام الأمثل لأدواته، والأخرى تدرب على أدوات منصة مدرستي، حيث إنشأت استمارة للتسجيل في الدورات: https://forms.gle/J2pTL5QUgq6CQmzo8