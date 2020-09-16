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أمريكا تتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً لإعادة فرض العقوبات على إيران

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أمريكا تتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً لإعادة فرض العقوبات على إيران أمريكا تتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً لإعادة فرض العقوبات على إيران
"بومبيو" شدد على أنها ستتخذ كل ما يلزم لتطبيقها

أمريكا تتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً لإعادة فرض العقوبات على إيران

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وشدد "بومبيو" خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن، مع نظيره البريطاني دومينيك راب، على أن بلاده ستتخذ كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات.

وكان "بومبيو" قد أشار الشهر الماضي إلى أنه بدأ مسعى مدته 30 يوماً لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي تتهم إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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