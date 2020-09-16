أخبار عاجلة

حشرات وأعشاب وقواقع.. تفضل وتناول هذا السوشي الفاخر -
كيف سينعكس تطبيع الخليج مع إسرائيل على إيران؟.. إعلامي سعودي يوضح لشبكتنا -
رحلة ليست إلى أي مكان.. والتذاكر تباع خلال دقائق -
من مصر | اللجان الإخوانية تروج الشائعات حول هدم المساجد وإزالة العقارات -
من مصر | السجل الإجرامي للإرهابي محمود عزت.. رجل العنف المسلح -
من مصر | هاشتاج #بالسيسي_نتحدى_الدنيا يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي -
هزر فزر | مش ممكن اللي عملته حنان مطاوع في اللعبة دي.. ضحكت الاستوديو كله ضحك بدموع -
دياب تفوق على تامر حبيب في اللعبة دي لدرجة إنه كان هيبيع فريقه خلاص ???? -
هزر فزر | فريق يبقى فيه "دياب" ويخسر في الأغاني؟!.. ما يصحش برضه.. اسمع دياب في أغاني من كل الألوان -
هزر فزر | الفريق الفرفوش رزق ❤️????.. مفيش أغنية فريق "زعلانة من الدنيا يا فاطمة" وقف عندها ???? -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

" الوطني " صالح المحمدي يقود منتخب الشباب في كأس آسيا

Print
خلفاً للهولندي " دامين هيرتوج "

توصل الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتفاق مع برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم يقضي بإنهاء الاستعانة بخدمات المدير الفني للبرنامج، الهولندي دامين هيرتوج، والذي تمت الاستعانة به للإشراف الفني على الأخضر الشاب تحت 19 عاماً خلال نهائيات كأس آسيا 2020 التي كان من المقرر إقامتها في أوزبكستان أكتوبر المقبل.

وجاء قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم نظراً لقرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل البطولة إلى وقت لاحق من العام المقبل بسبب ظروف جائحة كورونا، ورغبةً من برنامج الابتعاث بالاستفادة من خدماته خلال هذه الفترة.

كما قرر الاتحاد السعودي الاتفاق مع المدرب الوطني صالح المحمدي على تولي مهمة الإشراف الفني على الوطني تحت 19 عاماً، خلال المرحلة المقبلة والتي تتخللها العديد من الاستحقاقات أبرزها كأس آسيا تحت 19 عاماً في أوزبكستان، حيث سيقوم بمتابعة اللاعبين مع انطلاقة الدوري السعودي الممتاز للشباب تحت 19 عاماً السبت المقبل.

ويمتلك المحمدي الحاصل على شهادة التدريب PRO سجلاً تدريبياً بدأه عام 2009 حيث سبق له تدريب العديد من منتخبات الفئات السنية محققاً عدداً من الإنجازات أبرزها قيادة المنتخب الأولمبي للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا بالصين 2018، كما كان مساعداً لمدرب منتخب الشباب تحت 20 سنة والذي تأهل إلى نهائيات "كوريا الجنوبية 2017"، إضافة إلى عدد من المنتخبات السنية التي عمل معها مساعداً في الجهاز الفني.

من جانبه رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل جزيل الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على دعمه للمنتخبات الوطنية، وتذليل كافة العقبات من أجل تحقيق تطلعات الكرة والتي شهدت مزيداً من الإنجازات على مستوى المنتخبات خلال الفترة الماضية.

كما توجه رئيس الاتحاد بالشكر لمدير برنامج الابتعاث هشام طاشكندي على تعاونه الكبير مع الاتحاد طوال الفترة الماضية متمنياً للبرنامج مزيداً من النجاح.

من جهته شكر المشرف على المنتخبات السنيّة الدكتور خالد بن مقرن المدرب الهولندي هيرتوج وفريق عمله على ما بذلوه من جهود خلال معسكرات أبها والطائف وكرواتيا متمنياً لهم التوفيق في استكمال برنامج الابتعاث في إسبانيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

شبكة عيون الإخبارية