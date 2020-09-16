جامعة أم القرى تطلق برنامجًا لتدريب الإعلاميين والممارسين

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بعنوان: "أخصائي المراجعة الداخلية للجودة الإعلامية"

تطلق جامعة أم القرى، في الثالث من شهر صفر المقبل، برنامجها التدريبي الافتراضي للإعلاميين والممارسين في السعودية بعنوان: "أخصائي المراجعة الداخلية للجودة الإعلامية".

ويتضمن البرنامج شقين نظري وتطبيقي، وتنفذه شركة وادي مكة للاستثمار على مدى 14 يومًا، بواقع 24 ساعة تدريبٍ، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات الجودة والمواصفات بالمؤسسات الإعلامية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد أخصائيين مؤهلين لإجراء عمليات المراجعة الداخلية لنظام إدارة الجودة، وإكسابهم مهارات التدقيق وفق المعايير العالمية المتمثلة بمواصفة ISO 19011.2018، وكفاءة وتقييم مراجعي نظام إدارة الجودة بمواصفة ISAS MEDIA 9001.2016، إضافة إلى التطبيق العملي بإحدى المؤسسات الإعلامية.

ويتضمن البرنامج التعريفَ بالمراحل العملية للمراجعة الداخلية، وتدريب الكوادر المشاركة في البرنامج على كيفية إعداد نماذج تطبيقية للمراجعة الداخلية لنظام إدارة الجودة للمنشآت الإعلامية.

وتستهدف محاور البرنامج منسوبي المؤسسات الإعلامية وشركات البث والإنتاج الإعلامي، ومديري الاتصال المؤسسي، وخريجي أقسام الإعلام، كما يسهم في تطوير عمل الممارسين الإعلاميين والعاملين بوسائل التواصل الاجتماعي والمشاهير منهم.جامعة أم القرى