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رئيس الجامعة الإسلامية يشكر خادم الحرمين على موافقة مجلس الوزراء بتعديل مكافأة نهاية الخدمة

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رئيس الجامعة الإسلامية يشكر خادم الحرمين على موافقة مجلس الوزراء بتعديل مكافأة نهاية الخدمة رئيس الجامعة الإسلامية يشكر خادم الحرمين على موافقة مجلس الوزراء بتعديل مكافأة نهاية الخدمة
قال: اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات العلمية سيسهم في جودة المخرجات

رئيس الجامعة الإسلامية يشكر خادم الحرمين على موافقة مجلس الوزراء بتعديل مكافأة نهاية الخدمة

رفع رئيس الجامعة الإسلامية الأمير ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، شكره وشكر منسوبي الجامعة، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على موافقة مجلس الوزراء بتعديل مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته 20 عاماً في التعليم العالي.

وشكر الأمير ممدوح آل سعود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- على ما يقدمونه من دعم واهتمام بالغ بالتعليم، وهو ما نتج عنه تقدم الجامعات في التصنيفات الدولية.

وأبان أن صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل فقرة صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته 20 عاماً كمحاضر أو أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك أو أستاذ يؤكد حرص القيادة على ما يعود بالنفع لأعضاء هيئة التدريس وتقدير جهودهم ودورهم في مجال التعليم والبحث وخدمة المجتمع، لا سيما وأن القرار استثنى من إكمال هذه المدة عدد من الحالات وهي صدور أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بالتعيين في وظيفة أخرى، أو بلوغ السن النظامية للتقاعد، أو إلغاء الوظيفة، أو الوفاة، أو العجز الصحي.

كما أشاد بقرار مجلس الوزراء اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات العلمية، مشيراً إلى أن هذا القرار سيسهم في جودة المخرجات التعليمية ومناسبتها لسوق العمل، مقدماً شكره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على دعمه الدائم للتعليم ومنسوبيه وحرصه على تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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