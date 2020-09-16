أسماء : التصنيف الجديد للدول الخضراء والصفراء والحمراء

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جي بي سي نيوز:- حدثّت الحكومة، الثلاثاء، تصنيف الدول التي سيستقبل منها الأردن مسافرين تبعا لوضعها الوبائي "حمراء ، صفراء ، خضراء " .

وتاليا التصنيفات :

الدول الخضراء:

قبرص ، الدنمارك ، المانيا ، اليونان ، هونغ كونغ ،هنغاريا ،الجزائر، كندا ،ايطاليا، ليتوانيا ،ماليزيا، بولندا، تايلند، تونس، تركيا ، النمسا

الدول الصفراء: بريطانيا ،مصر ، السودان ، سوريا مالطا ،المغرب هولندا، السعودية ،سويسرا،الامارات، اليمن

الدول الحمراء:

قطر ، رومانيا ، روسيا، اسبانيا ، اوكرانيا ، امريكا ، البحرين ، بلجيكا ، التشيك ، فرنسا ، العراق ، الاحتلال الاسرائيلي ،الكويت، لبنان ، ليبيا ، عُمان