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أسماء : التصنيف الجديد للدول الخضراء والصفراء والحمراء

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أسماء : التصنيف الجديد للدول الخضراء والصفراء والحمراء أسماء : التصنيف الجديد للدول الخضراء والصفراء والحمراء

جي بي سي نيوز:- حدثّت ، الثلاثاء، تصنيف الدول التي سيستقبل منها الأردن مسافرين تبعا لوضعها الوبائي "حمراء ، صفراء ، خضراء  "  .

وتاليا التصنيفات : 

الدول الخضراء:

قبرص ،  الدنمارك ، المانيا ، اليونان ، هونغ كونغ ،هنغاريا ،الجزائر، كندا ،ايطاليا، ليتوانيا ،ماليزيا، بولندا، تايلند، تونس، تركيا ، النمسا

الدول الصفراء: بريطانيا ، ، السودان ، سوريا مالطا ،المغرب هولندا،  ،سويسرا،الامارات،  اليمن

الدول الحمراء:

قطر ، رومانيا ،  ،  اسبانيا ، اوكرانيا ، امريكا ،  البحرين ، بلجيكا ، التشيك ، فرنسا ، العراق ، الاحتلال الاسرائيلي ،الكويت، لبنان ، ليبيا ، عُمان

جي بي سي نيوز

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