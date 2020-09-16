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أمن الدَّولة تُصدر حكمًا بالإعدام على قاتل اللواء الحناينة

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أمن الدَّولة تُصدر حكمًا بالإعدام على قاتل اللواء الحناينة أمن الدَّولة تُصدر حكمًا بالإعدام على قاتل اللواء الحناينة

جي بي سي نيوز:-  أصدرت محكمة أمن الدَّولة حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على قاتل اللواء المتقاعد حابس الحناينة، والذي نفَّذ جريمته الإرهابية عام 2018 في منطقة الفيصلية بمحافظة مأدبا.

وقرَّرت المحكمة حكمها على المتهم "ع ع" في جلسة علنية صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المقدَّم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والرائد القاضي العسكري صفوان الزعبي.
وخلصت المحكمة بنتيجة قرار الحكم النهائي بالدعوى المحالة اليها، تجريم المتهم بجناية القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر أدَّت لوفاة إنسان، خلافًا لأحكام المادة 7/ب/1 و 3 من قانون منع الإرهاب.
ووقعت جريمة القتل يوم 23 تشرين الأول من العام 2018 حيث أطلق المتهم أربع رصاصات على اللواء المتقاعد حابس الحناينة أدت إلى وفاته.
--(بترا)

 

جي بي سي نيوز

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