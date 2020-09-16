للمرة الأولى منذ 45 عامًا.. القوات الهندية والصينية تتبادل إطلاق النار عبر الحدود

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وزيرا خارجية البلدين اتّفقا على تهدئة التوتر

ذكر مسؤولون هنود، اليوم (الأربعاء)، أن القوات الهندية والصينية تبادلت إطلاق النار الأسبوع الماضي على الحدود قبل أيام من اجتماع بين وزيري خارجية البلدين، في خرق آخر لضبط النفس المتبع منذ عقود على الحدود.

أفاد المسؤولون بأن الوزيرين اتّفقا على تهدئة التوتُّر، ومنذ ذلك الحين اتّسم الوضع بالهدوء، لكن لم يتمّ أي سحب للقوات على الجانبين حتى الآن.

من ناحيته بيّن مسؤول آخر أن إطلاق النار الذي لم يعلنه أيٌّ من الطرفين كان الأكثر كثافة، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف المسؤول أنه ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكن صحيفة "إنديان إكسبرس" أشارت إلى أن ما بين 100 و200 رصاصة أطلقت.

ويوجد اتفاق منذ فترة طويلة بين الجانبين على عدم استخدام القوات للأسلحة النارية على خط السيطرة الفعلية، أو الحدود غير الرسمية، وعلى مدى 45 عامًا لم تطلق رصاصة واحدة.