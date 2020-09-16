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القيادة تهنئ "يوشيهيدي" بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان

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القيادة تهنئ "يوشيهيدي" بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان القيادة تهنئ "يوشيهيدي" بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان
عبر برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

القيادة تهنئ

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد يوشيهيدي سوغا؛ بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة اعرب فيها عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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