أخبار عاجلة

حشرات وأعشاب وقواقع.. تفضل وتناول هذا السوشي الفاخر -
كيف سينعكس تطبيع الخليج مع إسرائيل على إيران؟.. إعلامي سعودي يوضح لشبكتنا -
رحلة ليست إلى أي مكان.. والتذاكر تباع خلال دقائق -
من مصر | اللجان الإخوانية تروج الشائعات حول هدم المساجد وإزالة العقارات -
من مصر | السجل الإجرامي للإرهابي محمود عزت.. رجل العنف المسلح -
من مصر | هاشتاج #بالسيسي_نتحدى_الدنيا يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي -
هزر فزر | مش ممكن اللي عملته حنان مطاوع في اللعبة دي.. ضحكت الاستوديو كله ضحك بدموع -
دياب تفوق على تامر حبيب في اللعبة دي لدرجة إنه كان هيبيع فريقه خلاص ???? -
هزر فزر | فريق يبقى فيه "دياب" ويخسر في الأغاني؟!.. ما يصحش برضه.. اسمع دياب في أغاني من كل الألوان -
هزر فزر | الفريق الفرفوش رزق ❤️????.. مفيش أغنية فريق "زعلانة من الدنيا يا فاطمة" وقف عندها ???? -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم القنفذة" يدعو لتقديم الملاحظات والاقتراحات عبر منصة "مدرستي"

Print
الزاحمي: حريصون للتسهيل على الطلاب والطالبات وإكمال تعليمهم عن بعد

دعت إدارة تعليم القنفذة أولياء أمور الطلاب والطالبات للمشاركة وتقديم الملاحظات والمقترحات على تعليم أبنائهم عبر منصة (مدرستي)، وخصصت إدارة التعليم رقمًا للواتساب لتقديم أي ملاحظة أو اقتراح على الرقم (0177328883).

يأتي ذلك من أجل الاستفادة الكاملة لأبنائهم الطلبة في التعليم العام من خدمة التعليم عن بعد في العام الدراسي الجاري، وحثّت الإدارة أولياء الأمور بالمسارعة بالتواصل مع الرقم أعلاه لضمان الحصول على نظام مدرسي متكامل طوال هذه الفترة الراهنة.

وأوضح مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي أن إدارة التعليم حرصت وبالتعاون مع قسم تقنية المعلومات بالإدارة على تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الطلاب والطالبات في المنصة، وأتاحت لأولياء الأمور متابعة تعليم أبنائهم عن طريق المنصة «مدرستي»، واليوم تسعد الإدارة بمشاركة أولياء الأمور من خلال تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم لضمان إكمال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات تعليمهم عن بعد بكل يسر وسهولة.

وبيّن «الزاحمي» أنه يمكن التواصل المباشر على رقم الواتساب عند وجود أي استفسارات أو ملاحظات مرتبطة بالمنصة، فضلاً عن توفير الإدارة وسائل تواصل أخرى، مثل إمكانية الاتصال بقسم الإرشاد الطلابي ومشرفيه التربويين، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للإدارة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى يكون العمل مشتركًا بين المدرسة والبيت وتذليل الصعاب في طريق الطلاب والطالبات، لينعكس ذلك على مستوياتهم وتحقيق النجاح لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف

سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

شبكة عيون الإخبارية