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صحة المنيا.. الكشف الطبي على 1496 في قافلة بجبل الطير

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صحة المنيا.. الكشف الطبي على 1496 في قافلة بجبل الطير صحة المنيا.. الكشف الطبي على 1496 في قافلة بجبل الطير

مصراوي Masrawy

04:13 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020

المنيا- محمد النادي:

وقعت مديرية الصحة في محافظة المنيا، الكشف الطبي على 1496 مواطنًا، خلال قافلة طبية بقرية جبل الطير التابعة لسمالوط.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1496 حالة مترددة، منها 270 حالة جراحة، و 413 حالة أطفال، و 237 حالة جلدية، و 179 باطنة، و 148 قلب، و 90 أسنان، و 91 نساء، و68 تنظيم أسرة، بالإضافة إلى إجراء 112 تحليل مختلف، و48 حالة موجات صوتية، و 7 أشعة سينية.

وعقدت القافلة، ندوة صحية تثقيفية، وجرى عمل فحص عشوائي لـ 134 للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وإجراء عملية خلع أسنان لعدد 4 حالات، وتحويل 33 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.

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