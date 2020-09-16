أخبار عاجلة

من مصر | اللجان الإخوانية تروج الشائعات حول هدم المساجد وإزالة العقارات -
من مصر | السجل الإجرامي للإرهابي محمود عزت.. رجل العنف المسلح -
من مصر | هاشتاج #بالسيسي_نتحدى_الدنيا يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي -
هزر فزر | مش ممكن اللي عملته حنان مطاوع في اللعبة دي.. ضحكت الاستوديو كله ضحك بدموع -
دياب تفوق على تامر حبيب في اللعبة دي لدرجة إنه كان هيبيع فريقه خلاص ???? -
هزر فزر | فريق يبقى فيه "دياب" ويخسر في الأغاني؟!.. ما يصحش برضه.. اسمع دياب في أغاني من كل الألوان -
هزر فزر | الفريق الفرفوش رزق ❤️????.. مفيش أغنية فريق "زعلانة من الدنيا يا فاطمة" وقف عندها ???? -
صحتك بالدنيا | نصائح هامة لمرضي الضغط المرتفع | حلقة كاملة -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 19 سبتمبر 2020 مع الاعلامي محمد الباز و المستشار امير يعقوب -
أخر النهار | الباز | المستشار أمير يعقوب المعركة مازالت شديدة ضد الأرهاب | 19 سبتمبر 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مرض عضال أم إصابات بالغة؟! مقتل قيادي حوثي يكشف كذب إعلامهم

Print
هزائم متوالية وأكاذيب للتغطية

مرض عضال أم إصابات بالغة؟! مقتل قيادي حوثي يكشف كذب إعلامهم

مات بمرض عضال أم قُتل بإصابات بالغة خلال المواجهات؟ فقد أكد خبر دفن جثمان القيادي بمليشيات الحوثي علي محمد المنصوري، محافظ البيضاء، الأكاذيب التي يخفي بها إعلام الحوثي هزائم وفشل الجماعة الانقلابية.

ومنذ أسبوع، نشر إعلام الحوثي أن المنصوري مات "إثر مرض عضال"، حيث جاء في خبر لوكالة صنعاء : "بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط برقية عزاء ومواساة في وفاة محافظ محافظة البيضاء علي محمد المنصوري إثر مرض عضال ألمّ به".

ولكن اليوم الأربعاء، نشر موقع "اليمن نت" خبراً كشف كذب إعلام الحوثي، جاء فيه: أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية مساء أمس الثلاثاء، وصول جثمان القيادي علي المنصوري محافظ البيضاء، إلى مطار صنعاء الدولي على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة.

وأضاف موقع "اليمن نت" أن "المنصوري" قُتل جراء "إصابات بالغة الخطورة" خلال المعارك، حيث جاء في الخبر: "وكان المنصوري في رحلة خارج البلاد، لتلقّي العلاج من إصابات بالغة الخطورة تعرض لها خلال المواجهات مع القوات الحكومية في محافظة مأرب".

جدير بالذكر أن إعلام الحوثي اعتاد إخفاء الحقيقة عن أفراد مليشياته التي تتعرض للهزائم، وهو ما يؤثر على معنويات أفرادها.

مرض عضال أم إصابات بالغة؟! مقتل قيادي حوثي يكشف كذب إعلامهم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
همته كـ"جبل طويق".. "الإخبارية" تجري مداخلة مع المعلم "الفيفي"

همته كـ"جبل طويق".. "الإخبارية" تجري مداخلة مع المعلم "الفيفي"

شبكة عيون الإخبارية