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مدرب الهلال: علينا مواصلة العمل.. والدوسري يؤكد: نطمح بتحقيق البطولة

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قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي

مدرب الهلال: علينا مواصلة العمل.. والدوسري يؤكد: نطمح بتحقيق البطولة

قال مدرب الهلال رازفان لوشيسكو: قرأنا المنافس بشكل ممتاز بعد أول مباراة، ولن تتغير الكثير من الأشياء الفنية بين الفريقين، حققنا النقاط كاملة في الثلاث المباريات التي لعبناها وعلينا مواصلة العمل والتأهل إلى الدور القادم.

وجاء حديث المدير الفني الروماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال وباختاكور الأوزبكي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم.

وتابع: علينا التركيز لمواصلة حصد النقاط، وباختاكور فريق مميز وقدم مباراة جيدة وكان منافسًا لنا، علينا العمل ثم العمل؛ لتجاوز هذه المرحلة من الظروف وضغط المباريات لتحقيق الهدف المطلوب.

بدوره قال متوسط الميدان سالم الدوسري يتحدث ندرك جيدًا أهمية مواجهة الغد، وعلينا كلاعبين التركيز بشكل كبير لحصد الثلاث النقاط.

وأضاف: باختاكور فريق متميز، ولعبنا معه قبل يومين، وعلينا مواصلة العمل للفوز في المباراة، نملك ثقة عالية في أنفسنا ونعرف قيمتنا كلاعبين، ولأننا نلعب في الهلال نطمح بالوصول إلى النهاية وتحقيق البطولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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