المنظمة الدولية للإبل توقع اتفاقية تعاون لحماية الإبل أثناء النقل

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أهدافها تتضمن نشر الوعي بأهمية التقيد بلوائح رعاية الحيوان

وقّعت المنظمة الدولية للإبل "ICO" اتفاقية تعاون مشتركة مع منظمة Angels of Animals العالمية لتحسين مستويات تربية الإبل، ونقلها من مكان لآخر حول العالم، ودعم البحوث العلمية والتطبيقية في هذا المجال، وذلك في خطوة ترمي لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الإبل في معيشتها ونقلها في جميع أنحاء العالم.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل "ICO" فهد بن فلاح بن حثلين: المنظمة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير عمليات نقل الإبل خلال المسافات الطويلة عبر وسائل نقل متعددة، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية التقيد بلوائح رعاية الحيوان وسلامة نقله على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستعزز حماية حقوق الإبل سواء في النقل أو الرعاية، وتوثيق كل ما يتعلق بها من أوجه القصور وإفساح المجال لتلقي الشكاوى، في إطار المطالبة بتطبيق اللوائح الدولية الخاصة برعاية الحيوان والحفاظ عليه.

جدير بالذكر أن المنظمة الدولية للإبل هي منظمة غير ربحية مقرها الرياض، أسسها فهد بن حثلين في شهر مارس 2019، وتضم حالياً 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم الست، وتهدف إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث؛ أمّا المنظمة العالمية فهي إحدى المنظمات العالمية المهتمة برعاية الحيوان ومقرها فرانكفورت بألمانيا، وتتركز جهودها في حماية الحيوانات أثناء النقل.

المنظمة الدولية للإبل