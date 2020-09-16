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تصاعد غضب البريطانيين من ضعف نظام فحص كورونا

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تصاعد غضب البريطانيين من ضعف نظام فحص كورونا تصاعد غضب البريطانيين من ضعف نظام فحص كورونا
تكدس المئات أمام المراكز للحصول على فرصة

تصاعد غضب البريطانيين من ضعف نظام فحص كورونا

تعهدت البريطانية، اليوم الأربعاء، ببذل كل ما بوسعها لتعزيز قدرات المعامل، بعدما عجز المواطنون عن الحصول على فرصة لإجراء فحص "كوفيد-19" في أنحاء البلاد، وسط تصاعد الغضب من أزمة في نظام الفحص البريطاني المتداعي.

وتكدس المئات في صفوف بمركز للفحص في ساوثيند أون سي، في جنوب إنجلترا منذ الخامسة صباحاً، وفقاً لـ "رويترز".

وذكر وزير الصحة مات هانكوك، أن إصلاح النظام سيستغرق أسابيع.

وأشار عضو لجنة الصحة في البرلمان جيريمي هنت، إلى أنه يتعين تعزيز قدرات الفحص على نحو كبير كي يتسنى فحص الجميع.الفحص البريطاني الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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