أخبار عاجلة

من مصر | اللجان الإخوانية تروج الشائعات حول هدم المساجد وإزالة العقارات -
من مصر | السجل الإجرامي للإرهابي محمود عزت.. رجل العنف المسلح -
من مصر | هاشتاج #بالسيسي_نتحدى_الدنيا يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي -
هزر فزر | مش ممكن اللي عملته حنان مطاوع في اللعبة دي.. ضحكت الاستوديو كله ضحك بدموع -
دياب تفوق على تامر حبيب في اللعبة دي لدرجة إنه كان هيبيع فريقه خلاص ???? -
هزر فزر | فريق يبقى فيه "دياب" ويخسر في الأغاني؟!.. ما يصحش برضه.. اسمع دياب في أغاني من كل الألوان -
هزر فزر | الفريق الفرفوش رزق ❤️????.. مفيش أغنية فريق "زعلانة من الدنيا يا فاطمة" وقف عندها ???? -
صحتك بالدنيا | نصائح هامة لمرضي الضغط المرتفع | حلقة كاملة -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 19 سبتمبر 2020 مع الاعلامي محمد الباز و المستشار امير يعقوب -
أخر النهار | الباز | المستشار أمير يعقوب المعركة مازالت شديدة ضد الأرهاب | 19 سبتمبر 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

للرقي بمستوى الخدمات.. وزير "الإسلامية" يُصدر مجموعة من التكليفات

Print
للرقي بمستوى الخدمات.. وزير "الإسلامية" يُصدر مجموعة من التكليفات للرقي بمستوى الخدمات.. وزير "الإسلامية" يُصدر مجموعة من التكليفات
تضمنت تدوير عدد من القيادات بوكالات الوزارة في إطار التنظيمات الإدارية

للرقي بمستوى الخدمات.. وزير

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم قرارات تضمنت تدوير عدد من القيادات بوكالات الوزارة ومكتبه، في إطار التنظيمات الإدارية التي يسعى من خلالها للرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة لتحقيق رسالتها السامية.

وتضمّنت القرارات تكليف كل من الدكتور محمد بن صالح بن سعيد وكيلاً للوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، وتكليف الشيخ سليمان بن فهد الخميس وكيلاً للوزارة لشؤون المساجد، وتكليف الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان مستشاراً بمكتب الوزير.

كما شملت القرارات تكليف محمد بن حمدان العتيبي وكيلاً مساعداً للأعمال الإدارية بوكالة الشؤون الإسلامية وتكليف الأستاذ محمد بن عبدالله الحمود مستشاراً بوكالة الشؤون الإسلامية.عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف

سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

شبكة عيون الإخبارية