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تبيع للهند مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-5" المضاد لـ "كورونا"

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روسيا تبيع للهند مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-5" المضاد لـ "كورونا" تبيع للهند مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-5" المضاد لـ "كورونا"
يبدأ التوريد في أواخر 2020

روسيا تبيع للهند مليون جرعة من لقاح

وافق صندوق الثروة السيادية الروسي اليوم الأربعاء على توريد مائة مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-5" لمواجهة المستجد لشركة الدواء الهندية (مختبرات دكتور ريدي).

وبين الصندوق في بيان نقلته "رويترز" أن شركة دكتور ريدي، وهي من أكبر شركات الأدوية في الهند، ستتولى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح في الهند انتظارا لموافقة الجهات التنظيمية عليه.

وأضاف أن التوريد للهند قد يبدأ في أواخر 2020.

وتأتي الصفقة بعد أن توصل صندوق الاستثمار المباشر الروسي لاتفاقات مع شركات هندية على إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح في الهند، وهي مستهلك رئيسي للنفط والسلاح الروسيين. فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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